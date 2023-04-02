Hükmen kazandı

Kırmızı-siyahlı takım Başkent ekibinin daha önce ligden ihraç edilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı.
3-0 galip sayılan Bozokspor, haftayı maç yapmadan kapattı. Kırımızı-siyahlı takım aldığı bu üç puan ile puanını 47’ye yükseltti. Haber Merkezi
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 23’üncü haftasında Başkent Şafak FK ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-siyahlı takım Başkent ekibinin daha önce ligden ihraç edilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı.
3-0 galip sayılan Bozokspor, haftayı maç yapmadan kapattı. Kırımızı-siyahlı takım aldığı bu üç puan ile puanını 47’ye yükseltti. Haber Merkezi