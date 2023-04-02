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Hükmen kazandı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 23’üncü haftasında Başkent Şafak FK ile karşı karşıya geldi.

02 Nisan 2023 Pazar 17:46
Hükmen kazandı

Kırmızı-siyahlı takım Başkent ekibinin daha önce ligden ihraç edilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı.

3-0 galip sayılan Bozokspor, haftayı maç yapmadan kapattı. Kırımızı-siyahlı takım aldığı bu üç puan ile puanını 47’ye yükseltti. Haber Merkezi

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