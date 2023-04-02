Hükmen kazandı

Kırmızı-siyahlı takım Başkent ekibinin daha önce ligden ihraç edilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı.

3-0 galip sayılan Bozokspor, haftayı maç yapmadan kapattı. Kırımızı-siyahlı takım aldığı bu üç puan ile puanını 47’ye yükseltti. Haber Merkezi