Yerköy ilçesinde yaşayanlar, TCDD'nin yaptığı yazılı açıklamada belirtilen uyarıları dikkate almaları konusunda uyarıldı.

TCDD'nin açıklamasında, "03.04.2023 Pazartesi saat 08:00'dan itibaren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine 27 bin 500 volt gerilim verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" denildi.

Yerköy'de yaşayanlar, bu uyarıları dikkate alarak, elektrikli tren hatlarının altında bulunmamaları, direklere ve iletkenlere dokunmamaları konusunda uyarıldı. TCDD'nin açıklamasında ayrıca, 03.04.2023 tarihinden itibaren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasındaki tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerinde 27 bin 500 volt gerilim verileceği belirtildi. Haber Merkezi