Kırıkkale’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KOP projesi kapsamında, vatandaşlar kraliçe arı üretimi için kolları sıvadı. Şu ana kadar sadece 5 kişinin yaptığı bu mesleğin günlük getirisi tam 9 bin lira, aylık kazancı ise 270 bin liraya ulaşıyor.

YÜZDE 70 DEVLET HİBESİ İLE GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR

KOP projesi, Kırıkkale’de birçok girişimciye gelir kaynağı oldu. Devletin yüzde 70 hibe desteği verdiği proje, arıcılık sektörüne önemli katkılar sağlıyor. Yahşihan ilçesinde yaşayan Aydın Payar, bu destekten yararlanarak Türkiye’de bu mesleği yapan 5 kişiden biri olmayı başardı.

KRALİÇE ARI ÜRETİMİ İLE YÜKSEK KAZANÇ

Kraliçe arı üretimi yapan Aydın Payar, arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip olan bu işi titizlikle yürütüyor. Payar, yılda 5 bin adet kraliçe arı üretiyor ve bu arılar Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Kraliçe arıların tanesini 300 liradan satan Payar, bu işten büyük gelir elde ediyor.

BEFA IRKI KRALİÇE ARILAR İLE YÜKSEK VERİMLİLİK

Aydın Payar, Befa ırkı kraliçe arı üretimi yapıyor. Bu ırkın oldukça sakin ve verimli olduğunu belirten Payar, damızlıkların yurtdışından getirildiğini ifade etti. Günde 300 kraliçe arıyı kargoya veren Payar, bu işin zorluğunu ve günde 10 defa kontrol gerektirdiğini belirtti.

ÖZEL BAKIM VE YÜKSEK KALİTE

Kraliçe arılar için özel kafesler hazırlayan Payar, kafeslerin içine pudra şekeri ve balla yapılmış hamur kekler koyuyor. Ayrıca, her kraliçenin yanına 6 işçi arı yerleştirerek arıların en iyi şekilde bakılmasını sağlıyor.

Kırıkkale’de kraliçe arı üretimi, KOP projesi sayesinde sadece 5 kişinin yaptığı, yüksek kazançlı ve özel ilgi gerektiren bir meslek haline geldi. Aydın Payar ve diğer üreticiler, arıcılık sektörüne büyük katkılar sağlarken, yüksek gelir elde ediyorlar.