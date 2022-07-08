Son yolculuğuna uğurlandı

Piyade sözleşmeli er Ceyhun Erol’un naaşı Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınarak sabah saatlerinde memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyüne getirildi. Erol için ikindi vakti köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Erol'un annesi Keziban, babası Sedat Erol ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Erol'un cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İl Jandarma Alay Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Erol'un Kurban Bayramı'nı Yozgat'ta ailesinin yanında geçirmek için izne ayrılarak yola çıktığı ve Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı öğrenildi. »İHA