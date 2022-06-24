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Proje başvuruları başladı

Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği'nin (SORGED) ortaklığında Sivil Yaşam Derneği Koordinatörlüğünde yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında ‘STK'lar İçin Anahtar Eğitim Programları’ başlıklı projenin faaliyetleri 27 Temmuz- 2 Ağustos 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleşecek. 

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Proje başvuruları başladı


Projenin temel amacı, sivil toplum aracılığıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu süreci sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgulayan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Proje faaliyetlerinde verilen eğitimler kitapçık haline getirilmektedir. KEOPS Projesinde 6 farklı tematik alanda eğitim verilmektedir. Bunlar gençlik, eğitim, kadın hakları, sağlık, çevre ve savunuculuktur. Projede bu tematik konularda gençlere eğitimler verilecektir. Proje kapsamında katılımcıların seyahat, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden ücretsiz karşılanacaktır. Proje tarihinin yakın olması sebebiyle projeye sadece yeşil pasaportlu 18-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Projeye toplamda 2 katılımcı seçilecektir. Eğitim Türkçe düzenlenecektir. Dolayısıyla Katılımcılarda İngilizce konuşabilme şartı aranmamaktadır. Tüm gençlerimizin başvurusunu bekleriz “ ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
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