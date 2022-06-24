Proje başvuruları başladı



Projenin temel amacı, sivil toplum aracılığıyla gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu süreci sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgulayan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Proje faaliyetlerinde verilen eğitimler kitapçık haline getirilmektedir. KEOPS Projesinde 6 farklı tematik alanda eğitim verilmektedir. Bunlar gençlik, eğitim, kadın hakları, sağlık, çevre ve savunuculuktur. Projede bu tematik konularda gençlere eğitimler verilecektir. Proje kapsamında katılımcıların seyahat, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden ücretsiz karşılanacaktır. Proje tarihinin yakın olması sebebiyle projeye sadece yeşil pasaportlu 18-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Projeye toplamda 2 katılımcı seçilecektir. Eğitim Türkçe düzenlenecektir. Dolayısıyla Katılımcılarda İngilizce konuşabilme şartı aranmamaktadır. Tüm gençlerimizin başvurusunu bekleriz “ ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi

