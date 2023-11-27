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Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerlileşme hamlesi devam ediyor! Türkiye Otomobil Girişim Grubu'ndan (TOGG) sonra gelen yeni yerli otomobil, Amperino, sektöre güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar:

TOGG'dan sonra Türkiye'nin otomobil sektöründeki öncüsü olan Amperino, yerli ve milli otomobillerin serüvenine yeni bir soluk getiriyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yeni elektrikli otomobil, TOGG'un ardından sektördeki yerli otomobiller kervanına katılan ikinci önemli projeyi temsil ediyor.

Amperino'nun test süreci hızla ilerliyor ve Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. Elektrikli otomobil teknolojisinin son trendlerini bünyesinde barındıran Amperino, Türk mühendislerin özverili çalışmalarının bir ürünü olarak dikkat çekiyor.

Ampelino'nun piyasaya çıkış tarihi belirlendi. Bursa'da yürütülen çalışmaların sonucunda ortaya çıkan Amperino'nun ilk görüntüleri, otomobil tutkunları arasında büyük heyecan uyandırdı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilleri arasında yer alacak olan Amperino'nun seri üretimi 2025 yılında gerçekleşecek.

Amperino'nun tasarımı, özellikle farların yapısı ve sürücünün aracın ortasındaki konumuyla dikkat çekiyor. Arka koltuklara kolay erişim sağlayan bu düzenleme, kullanıcılarına pratik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Amperino C-100 modeli, Go Green fuarında görücüye çıktı. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken, 50 mühendisin emeğiyle tasarlanan bu yerli üretim elektrikli araç, övgü almış ve şimdi pazara sunulmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki bu yerli atılım, sektöre olan güveni pekiştiriyor ve Türk mühendislik becerisinin bir kez daha gözler önüne serilmesine vesile oluyor.