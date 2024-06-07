Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı.

Güneşli havayı fırsat bilenler, Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye akın etti. Ziyaretçiler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak fotoğraf ve video çekti.

İstanbul'dan gelen Soner Doğan, yaptığı açıklamada, Atatürk silüetini izlemek için geldiğini ve fırsat buldukça tekrar geleceğini belirterek, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkileyici oluyor." dedi. Ailesiyle birlikte gelen 12 yaşındaki Gökçe Karagül ise gölgenin oluşumunu ilk kez izlediğini söyledi. Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziran ayında başlayarak temmuz sonuna kadar, havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.