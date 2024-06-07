Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar arasında Zilhicce ayı ve bu ayın orucu hakkında araştırmalar hız kazandı. İslam takvimine göre yılın son ayı olan Zilhicce, önemli dini ibadetlere sahne olmasıyla bilinirken, 2024 yılında Haziran ayında idrak edilecek. İşte, 2024 Zilhicce ayı tarihleri ve oruç başlangıç detayları…

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce, 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek. Müslümanlar için önem arz eden bu ay, pek çok dini ibadeti içerisinde barındırmasıyla dikkat çekiyor.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmanın dini kaynaklarca tavsiye edildiğini biliyoruz. Bu günlerde tutulan oruçlar, Müslümanlar için özel bir anlam taşırken, 2024 yılında da bu geleneğin devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Zilhicce ayının 10. günü, kurban bayramının ilk günü olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tuttuğu rivayet edildiği için bu günlerin, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi Müslümanlar arasında müstehap olarak kabul edilir.

Ancak, hac ibadetini yerine getirenlerin, 9. günü (arefe günü) oruç tutmasının mekruh görüldüğünü belirtmek gerekir. Peygamberimiz, arefe gününün faziletine ilişkin önemli sözler sarf etmiş, bu günün diğer günahlardan arındırıcı bir etkisi olduğuna inanılmıştır.

Müslümanlar için kutsal sayılan Zilhicce ayı ve bu ayın orucuyla ilgili detaylı bilgiler, Kurban Bayramı öncesinde dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.