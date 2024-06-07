66 plaka kodu Yozgat iline aittir. Osmanlı Devleti döneminde Ankara'ya bağlı bir sancak olan Yozgat, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra vilayet statüsünü kazanmıştır. Yozgat, 1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle 66 plaka kodunu almıştır.

ARAÇ PLAKALARININ ÖNEMİ

Araç plakaları, bir vasıtanın devlet tarafından tanınmasını ve trafiğe çıkabilir olmasını sağlar. Plakalar, aracın kime ait olduğunu belirterek, trafik düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ PLAKA DÜZENİ

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir ve harf ve rakam kombinasyonlarından oluşur. Bu kombinasyonlar, plakaların üzerinde belirli bilgileri ifade eder.

YOZGAT’IN İLÇE PLAKA KODLARI

MERKEZ İLÇE

66 AC 001 - 66 AZ 999

66 DA 001 - 66 DE 999

66 DK 001 - 66 DK 999

66 DP 001 - 66 DR 999

66 DU 001 - 66 DZ 999

66 M 0001 - 66 M 1000

66 SA 001 - 66 SA 999

66 T 0001 - 66 T 1000

YERKÖY İLÇESİ

66 KA 001 - 66 KZ 999

66 M 4501 - 66 M 5000

66 T 4751 - 66 T 5750

ÇEKEREK İLÇESİ

66 FA 001 - 66 FZ 999

66 M 2501 - 66 M 3000

66 T 2751 - 66 T 3000

SORGUN İLÇESİ

66 LA 001 - 66 LZ 999

66 M 3501 - 66 M 4000

66 T 3501 - 66 T 4500

BOĞAZLIYAN İLÇESİ

66 DF 001 - 66 DH 999

66 DL 001 - 66 DN 999

66 DS 001 - 66 DT 999

66 EA 001 - 66 EZ 999

66 M 1501 - 66 M 2000

66 T 1501 - 66 T 2000

SARIKAYA İLÇESİ

66 M 3001 - 66 M 3500

66 NA 001 - 66 NZ 999

66 T 3001 - 66 T 3500

ÇAYIRALAN İLÇESİ

66 M 2001 - 66 M 2500

66 RA 001 - 66 RC 999

66 T 5751 - 66 T 6000

ŞEFAATLİ İLÇESİ

66 M 4001 - 66 M 4500

66 PA 001 - 66 PD 999

66 T 4501 - 66 T 4750

AKDAĞMADENİ İLÇESİ

66 HA 001 - 66 HH 999

66 M 1001 - 66 M 1500

66 T 1001 - 66 T 1500

Yozgat'ın plaka kodları ve bu kodların ilçelere göre dağılımı bu şekildedir. Plakalar, araçların tanınmasını ve trafiğin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak açısından büyük önem taşır.