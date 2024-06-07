66 plaka kodu Yozgat iline aittir. Osmanlı Devleti döneminde Ankara'ya bağlı bir sancak olan Yozgat, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra vilayet statüsünü kazanmıştır. Yozgat, 1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle 66 plaka kodunu almıştır.
ARAÇ PLAKALARININ ÖNEMİ
Araç plakaları, bir vasıtanın devlet tarafından tanınmasını ve trafiğe çıkabilir olmasını sağlar. Plakalar, aracın kime ait olduğunu belirterek, trafik düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynar.
TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ PLAKA DÜZENİ
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir ve harf ve rakam kombinasyonlarından oluşur. Bu kombinasyonlar, plakaların üzerinde belirli bilgileri ifade eder.
YOZGAT’IN İLÇE PLAKA KODLARI
MERKEZ İLÇE
66 AC 001 - 66 AZ 999
66 DA 001 - 66 DE 999
66 DK 001 - 66 DK 999
66 DP 001 - 66 DR 999
66 DU 001 - 66 DZ 999
66 M 0001 - 66 M 1000
66 SA 001 - 66 SA 999
66 T 0001 - 66 T 1000
YERKÖY İLÇESİ
66 KA 001 - 66 KZ 999
66 M 4501 - 66 M 5000
66 T 4751 - 66 T 5750
ÇEKEREK İLÇESİ
66 FA 001 - 66 FZ 999
66 M 2501 - 66 M 3000
66 T 2751 - 66 T 3000
SORGUN İLÇESİ
66 LA 001 - 66 LZ 999
66 M 3501 - 66 M 4000
66 T 3501 - 66 T 4500
BOĞAZLIYAN İLÇESİ
66 DF 001 - 66 DH 999
66 DL 001 - 66 DN 999
66 DS 001 - 66 DT 999
66 EA 001 - 66 EZ 999
66 M 1501 - 66 M 2000
66 T 1501 - 66 T 2000
SARIKAYA İLÇESİ
66 M 3001 - 66 M 3500
66 NA 001 - 66 NZ 999
66 T 3001 - 66 T 3500
ÇAYIRALAN İLÇESİ
66 M 2001 - 66 M 2500
66 RA 001 - 66 RC 999
66 T 5751 - 66 T 6000
ŞEFAATLİ İLÇESİ
66 M 4001 - 66 M 4500
66 PA 001 - 66 PD 999
66 T 4501 - 66 T 4750
AKDAĞMADENİ İLÇESİ
66 HA 001 - 66 HH 999
66 M 1001 - 66 M 1500
66 T 1001 - 66 T 1500
Yozgat'ın plaka kodları ve bu kodların ilçelere göre dağılımı bu şekildedir. Plakalar, araçların tanınmasını ve trafiğin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak açısından büyük önem taşır.