Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8 ve 9 Haziran’da gerçekleşecek. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için ter dökecek öğrencilere netlerini yükseltebilecekleri tüyolar veren PDR Direktörü Sibel Durak, mutlaka bir sınav stratejisinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Önceden belirlenmiş bir sınav stratejisi yoksa başarının sekteye uğrayabileceğini söyleyen Sibel Durak, “Sınava hangi testten başlanacağına, zaman azaldığında nasıl davranılacağına, tüm sorular bittiğinde önce hangi testteki boş bırakılan sorulara dönüleceğine önceden karar verilmelidir” dedi. TYT ile AYT arasındaki 24 saatin önemine de dikkat çeken Durak, “500 tam puanın oluşumunda TYT yüzde 40, AYT ise yüzde 60 etkilidir. TYT’den çıktıktan sonra 24 saatlik sürede zihinsel olarak AYT’ye hazırlanmaları önemlidir. Bu sürede sosyal medyadan ve televizyondan uzak durmalarını öneriyorum. TYT iyi geçmediyse, AYT ile telafi edebileceklerini hatırlamalılar. TYT iyi geçtiyse, YKS puanlarını riske atmamak için AYT’ye de aynı motivasyonla girerek avantajı kaybetmemeliler’’ diye konuştu.

YKS İÇİN STRATEJİ TÜYOLARI

Başarılı bir sınav için tavsiyelerde bulunan Durak, iki seçenek birbirine çok benziyorsa büyük bir ihtimalle ikisinin de doğru cevap olmayabileceğine dikkat çekerek, “Diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalamalısınız. İki seçenek birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir. Eğer seçeneklerde hepsi, her zaman, hiçbiri gibi genellemeler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini düşünebilirsiniz. 'Bu kadar da kolay olabilir mi?' diye takılmayın. Soru dağılımı içinde çok kolay ve 'Bu da olur mu?' denilecek türde sorular da olabilir. Bunları da aynı önem düzeyi ile çözün” dedi.

Matematik işlemlerini zihinden değil, kitapçık üzerinde yapmalarını öneren Durak, üniversite adaylarına sınavda netlerini yükseltmeye katkı sağlayabilecek şu tüyoları verdi: “Bu kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme süresidir. Bu zaman dilimi içinde zihniniz bir başka soruya geçmek için hazır hale gelir. YKS’de dört yanlış cevap, bir doğru cevap sayısını eksilteceğinden yanıtını bilmediğiniz, seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşamadığınız durumlarda soruyu boş bırakmanız daha doğru olacaktır. Tüm şıkları okuyun. Beş şıktan oluşan her sorunun, bir doğru cevabı, bir çeldiricisi, üç tane de yanlış şıkkı vardır. Cevabı bulduğunuzdan emin olup kalan şıkları okumadığınızda aslında ‘çeldirici şıkka’ gitmiş olabilirsiniz. Çeldirici şıklar doğru cevaba çok benzeyen ama doğru olmayan şıklardır. Dikkatli olmalısınız. Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır. Çok kolay bir matematik sorusu ile çok zor matematik sorusu aynı puanı getirmektedir. Bu durum kendi içinde her ders için geçerlidir. Zaman kaybını önlemek amacıyla “Turlama Tekniği”ni uygulamak gerekir. İlk turda hemen yapabileceğin kolay soruları yap. Zamanını alacak ancak yapabileceğini düşündüğün soruların yanına bir artı işareti koy ve ilk turda kolay soruları bitirdikten sonra öncelikle bu sorulara dön.”

“UZUN SORULARDAN KORKMAYIN”

Yozgatlı öğrencileri de yakından ilgilendiren konuyla alakalı açıklamada bulunan Durak, “Uzun ve karışık görünen sorulardan gözünüz korkmasın. Özellikle paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun. Böylece paragrafı, hangi bakış açısından değerlendirmeniz gerektiğini bilecek ve doğru cevabı kolayca bulabileceksiniz. Süreyi son dakikaya kadar kullanın. Son dakikaya kalın demek, tüm soruları tekrar kontrol edin demek değildir. Çünkü çok fazla detaya girmek, başta doğru yaptığınız bir soruda yanlışa gitmenize sebep olabilir. Kalan süreyi optik form kontrolü yaparak da değerlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu.