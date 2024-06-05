Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve milli güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp, Türkiye ve 79 ülke 348 bölgede TDV tarafından gerçekleştirilen kurban organizasyonuna sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla destek verdi.

Kayaalp, geçen yıl deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına bizzat katıldığını belirtirken, yurt içi ve yurt dışında vakfın çeşitli yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak yer aldığını ifade etti. Ayrıca, bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türkiye ve Filistin başta olmak üzere dünya genelindeki yardım faaliyetlerini desteklediğini vurguladı.

Milli güreşçi Kayaalp yaptığı açıklamada, “Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak geçen yıl deprem bölgesinde yardım çalışmalarına bizzat katıldım. Daha önce de yurt içinde ve yurt dışında vakfın birçok yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak yer aldım. Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye diyanet vakfı başta ülkemiz ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanında milletimizin kurban emanetini ulaştırıyor. Haydi, sen de kardeşlik seferberliğine katıl kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş” ifadelerini kullandı.