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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yüzde 75 bütçesi Bakanlık tarafından karşılanacak olan projede Yozgat genelinde 100 adet yetiştiriciye 200 adet Akkaraman ırkı koç dağıtımı planlandığını söyledi.

Proje kapsamında koç alacak yetiştiriciler belirlendiğini dile getiren Özkaya, “Daha önce herhangi bir hibe koç projesinden yararlanmamış, Bakanlığımız ıslah projelerinden faydalanmamış, 100-300 baş arası anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler öncelikli olarak projeye dahil edildi. Proje yürütme komisyonu tarafından yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerimizde bulunan yetiştiricilere öncelik verildi. Seçimi yapılacak 200 adet koçun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı çiftliklerden alınması amacı ile seçim heyeti oluşturulmuş 100 adet Koç Sivas Ulaş’tan, 100 adet koç da Konya Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilmiştir. Seçimi yapılan Akkaraman ırkı koçlar Sorgun Hayvan Pazarında 100 adet yetiştiricimize kura usulü ile dağıtıldı” dedi.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “İlimiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin en önemli amaçlarından biri olduğunu, bu bağlamda Yozgat il genelindeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin anaç küçükbaş hayvanlarına, dışarıdan katılacak damızlık koçlarla kan değişiminin sağlanması, ırkın verim özelliğine göre et, süt, kuzu/döl, yapağı verimleri ile ikiz yada üçüz doğum oranlarının artırılması, baba koçtan kaynaklanan kan yakınlıklarının önlenerek ölü doğum veya anomali yavru doğum oranlarının azaltılmasının hedeflendi. Projede teslim edilen damızlık Akkaraman Irkı Koçlara Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından TARSİM Canlı Hayvan Hayat Sigortalarının yapılacağını, herhangi bir ölüm durumunda koçların bedellerinin TARSİM tarafından karşılanacağını, koçların 2 yıl süre ile sürüden çıkarılamayacağını, bu süre zarfında İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından rutin olarak işletmelerdeki koçların kontrol edileceğini, bu tarz projelerin sürekliliğinin sağlanması amacı ile yetiştiricilerin koçları sahiplenmelerini, amacı dışında kesim, satış, elden çıkarma gibi yollara başvurmamaları gerektiği önemle vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.