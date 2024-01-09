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Türkiye'nin ünlü dondurma markası Algida, ürünlerine yüzde 60 zam yaparak dondurma severlere kötü haber getirdi. İşte zamla birlikte değişen dondurma fiyatları!

Türkiye'nin önde gelen dondurma markası Algida, ürünlerine yapılan yüzde 60'lık zammı duyurarak dondurma severlere olumsuz bir haber verdi.

Türkiye'nin favori dondurma markalarından biri olan Algida, yeni yıla fiyat artışıyla giriş yapmış oldu. Yapılan zammın ardından birçok dondurma ürününün fiyatlarında önemli bir yükselme yaşandı.

Bu zam, dondurma severlerin bütçelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle yaz aylarında talep gören dondurmalar, artık daha yüksek fiyatlarla satılacak. Zammın etkisiyle, 6'lı Magnum mini paketinin fiyatı 100 TL'den 160 TL'ye yükseldi.

Tekli Magnum dondurma 40 TL'ye, Cornetto ise 35 TL'ye satışa sunuluyor. Bu fiyat artışları, dondurma alışverişi planlayanları düşündürmeye başladı.

Dondurma üreticileri, zam kararını maliyetlerdeki artış ve enflasyona bağlı olarak aldıklarını belirtiyor. Malzeme fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerini artırıyor ve bu da ürün fiyatlarına yansıyor.

Sıcak yaz günlerinde tercih edilen dondurma, bu zamlarla birlikte tüketicilere daha yüksek maliyetle ulaşacak.

Dondurma üreticileri ve satış noktaları, bu zam kararının tüketicilere nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Algida'nın yüzde 60 zam yapması, dondurma fiyatlarındaki artış trendinin devam ettiğini gösteriyor. Dondurma severler, bütçelerine etkisinin ne olacağını dikkatle izleyeceklerdir.