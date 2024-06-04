Hizmet İş Sendikası Ankara 3 No’lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu, 4 Haziran 2024 tarihinde, gerçekleştirildi. Genel Kurula Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da katıldı.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın divan başkanlığını yaptığı Genel Kurul, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurula; Hizmet İş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Genel Sekreter Av. Oğuz Aksoy, Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mahmut Tosun, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, Ankara 4 No’lu Şube Başkan Yusuf Güler, Gaziantep 1 No’lu Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Mustafa Şişman, Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş, Kırşehir Şube Başkanı Hızır Gürler, Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, MHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Cengiz Avcı ve Cabir Sülü, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yılmaz Yeşil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın-Yayın Daire Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu, Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kürşat Tutar, Hak İş Ankara İl Başkanı Duran Çiçek, Genel Başkan Danışmanı Mustafa Taştekin, Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, delegeler katıldı.