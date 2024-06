Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, sendika üyelerine teşekkür ederek, “Öz Sağlık İş Sendikası teşkilatı olarak, üyelerle birlikte çıkılan yolda, dayanışma ve birlikteliğin gücünü hissettik” dedi.

Başkan Akyol, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Öz Sağlık İş Sendikası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yeniden çoğunluğu sağladığını söyledi.

Akyol şunları söyledi: “Sizlerin katkıları ve yanımızda duruşunuz, sendikamızın başarısında ve emeğin hak ettiği değeri bulmasında en büyük pay sahibi olmuştur. Her birinizin fedakarlıkları, gayretleri ve kararlılığı sayesinde, daha güçlü ve daha adil bir çalışma ortamı için mücadelemizi sürdürdük. Sizlerin desteğiyle, birçok zorluğu aştık ve önemli kazanımlar elde ettik. Bu süreçte göstermiş olduğunuz azim, inanç ve bağlılık bizler için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, sizlerle birlikte elde ettiğimiz başarıları ve kazandığımız hakları kutlarken, geleceğe de umutla bakıyoruz. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza, emeğin gücünü daha da yükselteceğimize yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, sendikamıza olan güveniniz, desteğiniz ve yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, omuz omuza daha güçlü adımlar atmak dileğiyle.”