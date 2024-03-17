Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı, Birlikkart’ın 15 Nisan’da hizmete gireceğini söyledi.

Genel Başkan Taşçı, Birlikkart ile birlik olmanın ve toplu hareket etmenin verdiği güçle, üyeler adına akaryakıt, market, sağlık, eğitim, spor, giyim, güzellik-bakım, otomobil, ulaşım, hobi, e-ticaret sektörlerinde 81 ilde yaklaşık 800’e yakın ulusal ve kurumsal firmalar ile anlaşmalar yaparak üyeler lehine yüksek indirim hakkı elde edileceğini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşcı, “Dijital olarak hizmet sunacak Birlikkart ile hem mağaza bazında hem de web alışverişlerinde avantaj sağlanacaktır. Sendikaların yerel bazda yapmış olduğu indirim anlaşmalarının da dahil edilebileceği Birlikkart imkanları ve hizmetlerden; Diva Sen üyeleri dahil Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı tüm sendikaların üyeleri faydalanabileceklerdir. 15 Nisan 2024 tarihinde hizmete girecek Birlikkart uygulamasının, üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, birlikte olmanın verdiği güçle üyelerimizin menfaatine olacak her çabanın içerisinde olacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz” diye konuştu.