Her fırsatta vatandaşlar ile bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, önceki gün sanayi sitesi esnafı ve işçilerle ayaküstü sohbet ederek işleriyle ilgili bilgi aldı, hayırlı işler diledi.

“SANAYİ ESNAFI ZOR DURUMDA”

Sanayi sitesi ziyareti sonrası bir açıklama yapan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Bugün Yozgat’ta sanayi esnafımızla bir araya geldim. Sanayi esnafımız dertli. Yedek parçada artan fiyatlar, paranın değersizliği, maliyetlerin artmış olması esnafımızı zorlamayı bırakın, kepenk kapatmaya, iflasın eşiğine getirmiş durumda. Birçok esnafımız ‘Kurtarın bizi artık! Biz böyle kriz görmedik. İş yapabilmek için çok düşük fiyatlar vermemize rağmen, Yozgat’ta sanayi bitmiş durumda. Çevre illerde, Yerköy’de ve Sorgun’da da esnaf arkadaşlarımız var. Onların da işleri bozuk ama bizler kadar değil. Yozgat’ta sanayi esnafı için hayat koşulları çok zorlaştı.’ diyorlar.”

“YOZGAT BELEDİYESİ BİR ÇİVİ ÇAKMAMIŞ”

Güzel bir noktada bulunmasına rağmen, kurulduğu günden bu yana belediyenin sanayi sitesi için hiçbir çalışma yapmadığını dile getiren Yıldırım, gözlemlerini şu şekilde aktardı: “Sanayi sitesi, konum olarak iyi bir yerde bulunuyor. Merkeze çok yakın ama her yer çöp, pislik içerisinde, savaştan çıkmış gibi. Burada belediyenin hiç bir çalışması olmamış. Esnafımız hem çevre işlerine hem de belediyenin yapmadığı diğer işlere el atmış durumda.”

“BELEDİYE SIFIRI TÜKETMİŞ DURUMDA”

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, kötü yönetim sonucu Yozgat Belediyesi kasasının bomboş olduğunu, bunun üstüne milyonlarca lira borçlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Belediye yönetimi sıfırı tüketmiş durumda, kasası bomboş. Yozgat Belediyesi personeline içinde bulunduğumuz şu mübarek günlerde yarım maaş verebilmiş. Personelin bir kısmı mesaisini mevcut başkanın seçim propagandası için harcıyor. Esnafımızın işleri bozulmuş, halk ise su faturasına çevre iller bir yana, Yozgat’ın ilçelerinden bile kat kat fazla ödüyor. Lakin belediye yönetimi parsel parsel arsa satmanın ve bir avuç insanı parsel parsel mal sahibi yapmanın peşine düşmüş. Yozgat’ımızın adı maalesef ülke gündeminde yok. Yozgat ismi sadece ana haber bültenlerinin hava durumunda geçiyor. Bu kadar, daha ilerisi yok.”

“DEVA SİZSİNİZ”

31 Mart tarihinin Yozgat için kader günü olduğunu, bu kötü gidişata dur demek için bir fırsat olduğunu ifade eden Yıldırım, kararı sandıkta Yozgat halkının vereceğini ve Yozgat’a sahip çıkacağını ifade ederek, açıklamasını Yozgat halkına yaptığı çağrı ile sonlandırdı: “Kıymetli Yozgatlı hemşerim, Yozgat’ı hak ettiği değere ancak sizler ulaşabilirsiniz. 31 Mart sabahı sandıklara giderek iktidara ve belediye yönetimine sarı kart göstererek DEVA siz olacaksınız. Yozgat Belediyesi talan ediliyorsa DEVA sizsiniz. Yozgat Belediyesi rant peşindeyse DEVA sizsiniz. Yozgat Belediyesi’nin kasası bomboşsa, milyarlarca lira borcu varsa DEVA sizsiniz. Evet, Yozgatlı hemşerim DEVA sensin, patron sensin. Yozgat’ı ötekileştirenlere, Yozgat’a hizmet getirmeyenlere, Yozgat’ı fakirleştirenlere, Yozgat’ı ve Yozgatlıyı yok sayanlara 31 Mart seçimlerinde sandıkta sarı kartı göstererek Yozgat’a ve Yozgatlıya yine sizler sahip çıkacaksınız.”