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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim seminerlerine ara vermiyor. Yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlere yönelik çevrimiçi seminer verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin proje tabanlı çalışmalara dahil edilerek geleceğe daha donanımlı ve daha hazır hale getirilebileceğini vurguladı

Çevrimiçi olarak Ankara’nın tanınan okullarından Zafer Koleji öğretmenlerine “TÜBİTAK-2204 Öğrenci Projeleri için İncelikler ve Düşünceler” konulu seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler paylaştı.

Zafer Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Yalçın Tolga Semen’in de yer aldığı ve okulun STEM Bölüm Başkanı Hatice Atasakun’un moderatörlüğünde yürütülen programa 45 öğretmen katıldı.

Sunumunda öğrenci projelerinde bütün aşamalara öğrencilerin dahil edilmesinin önemine değinen Böyükata, “Proje metinleri formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Usule uygun olmayan projeler değerlendirme aşamasına dahi geçmeden geri döner. Projelerde konu belirlerken genelden özele doğru gidilebilir. Özgün ve orijinal olan noktaya ulaşılmaya çalışılmalıdır. Öğrencilerin fikirlerine odaklanmak faydalı olacaktır. Öğrenciler pek çok fikirle gelebilirler. Dolayısıyla öğretmenlerin yapacağı danışmanlık ve rehberlik, proje fikri olan öğrencilerin en önemli ihtiyacıdır” dedi.

Buluşmada bilgilerin paylaşıldığı ve kendileri açısından önemli sorulara cevaplar verildiğine değinen Okul Müdürü Yalçın Tolga Semen, verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya seminer sonunda teşekkür etti.