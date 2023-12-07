Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü arasında eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ihtiyaç duyulan branşlarda Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecek.

Yapılan protokol doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından görevlendirilecek öğretim üyeleri teorik ve uygulama derslerini yüz yüze anlatacaklar. Şartlara göre Tıp Fakültesi Dekanlarının bilgisi dahilinde dersler online olarak verilecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, yapılan protokolün hedefinin; geleceğin hekimlerini en donanımlı bir şekilde mesleğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Rektör Yaşar, “Özellikle eksikliği hissedilen branşlardaki teorik ve uygulamalı dersler Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında öğretim üyeleri tarafından verilecek. Bu vesile ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik’e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.