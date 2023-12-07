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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, ilçeye bağlı Söylemez köyünde ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti.

2021 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın İlçemiz Söylemez köyündeki baba ocağını ziyaret eden Kaymakam Ahmet Nuri Demir, anne Keziban ve Baba Şevket Koçak’a taziyelerini iletti.

Aile bireyleriyle uzun bir süre görüşen Kaymakam Demir, şehit annesi ve babasından herhangi bir talepleri olup olmadığını sorarak şehit ailelerinin daima emirlerinde olduklarını yineledi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Demir diğer aile bireyleriyle de tanışarak çocuklara hediye verdi.

Şehit ailesi ziyaretine, Jandarma Komutan Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Murat Bozkurt, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen ve SYDV Müdür Vekili Ersin Salman eşlik etti.