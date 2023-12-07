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Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın, yeni yıla sayılı gün kala yılbaşı alışverişi yapacaklara, 'Yılbaşı alışverişini esnaftan yapın' çağrısında bulundu.

ESOB Başkanı Latif Altın, 2024 yılına sayılı gün kala yılbaşı alışverişi yapacakların yerel esnafı desteklemesini istedi. Yerel esnafın bir ilin, ilçenin, mahallenin kültürü olduğunu belirten Başkan Altın, bu yüzden yılbaşı alışverişinin yerel esnaftan yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

“İÇİMİZDEN BİRİLERİ”

Yerel esnafın alışverişlerle desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Altın; “Yılbaşı alışverişi bizler için iyi bir fırsat. Siz de her gün yüz yüze geldiğiniz dostlarınızın, mahallenizin, sokağınızın yapı taşı olan esnaf ve sanatkarın canlanmasını, biraz olsun nefes almasını istiyorsanız; esnaf ve sanatkarlara destek olalım, alışverişlerimizde küçük işletmeleri tercih edelim. Çünkü onlar içimizden biri” dedi.

“ESNAFIMIZA TAM DESTEK”

‘Yılbaşı, esnaflar için sanki bir fırsat gibidir. Büyük, küçük hangi esnaf olursa olsun, her yılbaşı, esnaflar için sevindirici bir süreçtir’ diyen Altın, “İnsanlarımızın mutlaka yerel esnafları tercih etmeleri gerekiyor. Her türlü konuda esnafımızın yanında olmalıyız. Eğer bugün yerel esnafımızı desteklemezsek, sokak aralarında lambalar söner. Bu işe böyle bakmamız lazım. Çünkü zincir marketler, alışveriş merkezleri, büyük marketler, paralarını aldıkları gibi merkezlerine götürürler. Bizim yöremize, yerelimize hiçbir faydası olmaz. Cenazende, düğününde, bayramında seninle birlikte oturan, omuz omuza olan, seninle birlikte gülüp, ağlayan esnafını insanlarımızın mutlaka desteklemesi lazım” diye konuştu.

“HEDİYENİZİ ESNAFTAN ALIN”

Altın, “Yılbaşı alışverişini esnaftan yapın. Yeni yıl öncesi gıda, giyim, hediyelik eşya alışverişleri artıyor. 2024 yılına sayılı gün kala yılbaşı alışverişi yapacakların yerel esnafı desteklemesini istiyoruz. Mahallenizin esnafından, yerel esnaftan alırsanız her zaman sattığı ürünün arkasında duran esnaf var. Vatandaşlarımız yılbaşı alışverişini hala yapmadılarsa, yılbaşı hediyelerini esnaflardan yapmalarını diliyoruz. Alışverişlerimizi etrafımızdaki esnaftan yaparsak, etimizi kasaptan, meyvemizi manavdan ve diğer ürünleri küçük işletmelerden temin edersek, harcadığımız para da ilimize kalır. Çünkü esnaf sanatkârlar kazandıkları paraları yine çevresinde harcar. İlimizin ticari hayatının gelişmesine katkı koyar" ifadelerini kullandı.

“İNTERNET DOLANDIRICILARINA DİKKAT”

Son dönemde internet alışverişlerinde dolandırıcıların çoğaldığını belirten Altın, “İnternetteki alışverişlerde birçok indirim yapılıyor ama o kampanyaların fiyatları çok yüksek. Bizim esnafımız internetin daha altında satıyor. Hem güvenilir hem de daha kaliteli ürünler satıyorlar. Bizlere güvenebilir, alışverişlerini bizden yapabilirler. İnternette dolandırıcılar arttı. İnternet dolandırıcılarına çok dikkat etmek lazım. Çünkü ürünü görmüyorsunuz sadece görselini görüyorsunuz. Nereden ve kimden alışveriş yaptığınızı bilmeden satın alıyorsunuz. Bununla ilgili kaybınız olduğunda da sizi savunabilecek hiç kimse olmuyor. Mahallenizin esnafından, yerel esnaftan alırsanız her zaman sattığı ürünün arkasında duran esnaf var" şeklinde konuştu.