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Kaymakam Aydın, ziyarette öğrencilerle sohbet ederek, onlara gelecekteki hedefleri, hayatlarında edinecekleri sosyal statü, gelecek kaygıları, amaç ve hedef belirleme, toplum içerisindeki rolleri konularında tavsiyelerde bulundu.

Hedeflerine ulaşmaları için önlerine çıkabilecek olan zorlu durumlar karşısında nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiği hakkında bilgi veren Aydın, zorluklarla nasıl baş edilmesi gerektiği gibi hususlar üzerinde durarak, örnek rol modellerden bahsetti.

Öğrencilere meslek seçiminin hayatta ne kadar önemli olduğuna değinen Aydın, meslek seçiminde hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği hakkında önerilerde bulundu. Daha sonra Aydın, öğrencilerle teneffüs saatinde sohbet edip, basketbol oynadı.

Okulun tüm birimlerini gezerek incelemelerde bulunan Aydın, okul pansiyonunda öğrencilerle birlikte yemek sırasına girip, yemek yedi. Yemek esnasında yine farklı okullardan gelip okul pansiyonunda kalan öğrencilerle sohbet eden Aydın, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.