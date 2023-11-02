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Yozgat’ın Değerleri etkinlikleri kapsamında ilki gerçekleştirilen ve Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumaRektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şair-Yazar Abbas Sayar’ın oğlu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum kapsamında Abbas Sayar’ın örnek hayatı, edebi eserleri, şairliği ve şiirleri, Modern ve Klasik Türk Edebiyatına etkileri, eserlerinde kullandığı dil ve üslubu ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım kıvrak keyifli bir üslupla Anadolu insanını çeşitli yönleriyle ele alan, ortaya koyduğu eserleriyle Yozgat’ı aşmış, Yozgat’ın önemli bir değeri olarak bilinen Abbas Sayar’ı Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde anmaktan duyduğu memnuniyeti getirdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar üniversite ve şehir bütünleşmesi adına bilimsel etkinlikler düzenlediklerini Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır etkinlikler yaptıklarını belirterek Yozgat için değer atfeden önemli bir isim olan Abbas Sayar’ı anmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının üniversite ile birleşmesinin halk ile üniversite bütünleşmesini sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Yaşar: “Değerlerimiz ortak, hedefimiz, ülkümüz belli. inandığımız bu ülkü ve hedefler doğrultusunda çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Yozgat’ın değerleri dizisinin ilkini şair-yazar merhum Abbas Sayar ile başlıyoruz. Bu kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Abbas Sayar’ın oğlu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, babası Abbas Sayar’ın hayatı, romanlarındaki hayatlara benzer ya da o, romanlarını kendi hayatından aldığı ilhamla yazdığını söyledi.

Edebiyatın şiir, roman, hikâye ve anı gibi türlerinde eserler veren babası Abbas Sayar’ın çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Sayar, konuşmasının devamında; “Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden babam Abbas Sayar, yazarlığının yanı sıra gazetecilik ve yayıncılık da yapmış, matbuat hayatımıza katkı sağlamıştır. Yozgat’ın sıkışmışlığını dert edinen bu haleti ruhiyede edebi ürünler ortaya koydu. Mizacı açısından bakıldığında aşırı insan ve doğa sevgisiyle dolu duygusal, iyi yürekli, merhametli, cömert, rint meşrep bir kişiliğe sahiptir. Şiirlerinde yaşama sevinci, ümit, hasret, acıma, aşk, hayranlık, heyecan, sadakat, hoşgörü, dostluk, iyi niyet, kaçış, gurbet, yalnızlık, kin, nefret, öfke, güvensizlik, kırgınlık, ıstırap, keder, acı, itilmişlik, terk edilmişlik, çaresizlik, ümitsizlik, isyan, yenilmişlik, umutsuzluk, bıkkınlık ve pişmanlık gibi konularda işlediği başlıca temalardır. Doğumunun 100.Yılında babam Abbas Sayar’ın sempozyumla anılmasını şükranla karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof.Dr.Evren Yaşar günün anısına Şair-Yazar Abbas Sayar’ın oğlu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’aplaket takdiminde bulundu.

Sempozyum kapsamında şair-yazar merhum Nail Abbas Sayar’ın hayatına tanıklık eden dostlarının hatıratları, akademisyenler tarafından edebi hayatı ve eserleri irdelendi.