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2024 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranları merakla bekleniyor. Memur zammı, 2024 yılı Ocak ayında ne kadar olacak ve ne zaman uygulanacak? Enflasyon oranına dayalı olarak gerçekleşecek memur zammında % kaç oranı bekleniyor? Memurlar, yeni yılda alacakları maaşları hesaplarken nelere dikkat etmeli? İşte 2024 memur zammı hakkında 4 aylık enflasyon verileriyle ilgili detaylar...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur zamları, enflasyon farkına göre şekilleniyor. 2023 yılının son iki ayında, 2024 yılı için yapılan tahminler ve beklentiler gündemde önemli bir yer tutuyor. Bakan Işıkhan, 2024 yılı Ocak ayı memur zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, zam oranının % 50'yi aşabileceğini belirtmişti. Peki, güncel durum nedir?

Şu an itibariyle memurların alacağı enflasyon farkı, toplu sözleşme zammıyla birlikte %35,73'e ulaşmış durumda. Bu oran, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileriyle güncellenecek. Konuyla ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, azami asgari ücret tahminini şu şekilde açıkladı: "Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla %9 refah payı alacaklar. Bu durum, memur ve memur emeklilerine %50'lik bir zam getirecek. Tüm meslek grupları için %50 artış öngörülmektedir" dedi.