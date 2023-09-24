Gençlere Yozgat'ı tanıtmak ve bu eşsiz şehrin kültürel zenginliklerini paylaşmak amacıyla SORGED, birinci Kültür Gezisi ve Doğa Yürüyüşü etkinliğini başarıyla tamamladı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlerin kendi şehirlerinin kültürünü ve doğal güzelliklerini daha yakından keşfetmelerine olanak tanımak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, Yozgat'ın tarihi ve doğal güzellikleri gençlerle buluşturuldu.

Başkan Uğuz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Gençlerimize Yozgat'ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenledik. Kültür gezisi sonrasında Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü yaptık. Doğa yürüyüşü sonrasında Cevdet Dündar Göleti çevresinde semaverimizi yakıp, çayımızı yudumladık. Hayri İnal Konağında yöresel çedeneli kavurga yedik. Ayrıca kültürel oyunlarımızı da oynadık" dedi.

Etkinlik sırasında SORGED üyeleri, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait önemli bir eser olan ve 1779 yılında Bozok sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılan Çapanoğlu Camii'ni ziyaret ederek tarihi hakkında bilgi aldılar. Camii ziyareti, gençlerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımalarına katkı sağladı.

Uğuz, “SORGED Gençlik Derneği'nin bu etkinliği, gençler arasında kültürel bilinci artırma ve Yozgat'ın zengin tarihini, doğasını ve kültürünü daha geniş bir kitleyle paylaşma amacını taşıyor. Gençlerin yerel değerlere duyarlılık kazanmalarına ve şehirlerinin güzelliklerini keşfetmelerine yönelik bu tür etkinlikler, toplumun kültürel zenginliğini ve birlik duygusunu güçlendirmeye yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)