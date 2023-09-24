Kutlamalara katıldıktan sonra açıklamada bulunan hemşehrimiz Kürşad Zorlu, kutlamalara vatandaşların ve esnafın ilgisinin her geçen gün azaldığını gördüğünü söyledi.

Kutlamalarda sonra açıklamada bulunan Zorlu, “Kırşehir’de gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamalarına Yozgat Milletvekilimiz Lütfullah Kayalar ve Kırşehir İl Teşkilatımızla birlikte katıldık. Maalesef kutlamalara vatandaşlarımızın ve esnafımızın ilgisinin her geçen gün azaldığını gördüm. Zira böylesine tarihi ve birleştirici bir kültürel mirasın siyaset üstü bir anlayışla kutlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her şeye rağmen kutlu olsun Ahilik Haftası” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)