Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Cisco İnternational Limited işbirliği kapsamında Yozgat Gençlik Merkezi yetkililerince gençlere “Siber Güvenliğe Giriş” hakkında bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Siber güvenliğe giriş eğitiminde gençlere, siber tehditlere karşı bilgi güvenliği farkındalığını öğretmenin temel hedef olduğu aktarıldı. Ayrıca gençlere, temel olarak tehditleri, saldırgan davranışları ve sorunların çözümünün nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermenin amaçlandı.

“RİSKLER ARTIYOR”

Düzenlenen eğitim kapsamında Gençlik Merkezi yetkililerince şu açıklama yapıldı: “İnternetin ve internet üzerinden hayatımızı kolaylaştırmaya çalışırken diğer taraftan risklerimiz de artmaktadır. Evimizdeki televizyonlardan kullandığımız robot süpürgelere kadar bir taraftan refah seviyemizi artırırken diğer taraftan kişisel verilerimiz tehdit altında özel hayat, mahremiyet diye kavramlarımız yok olmakta. Ülkeler güç sınamalarını siber saldırılar ile yapmakta. Vatan kavramına mavi vatan gök vatan kavramları eklenmektedir. Dünyanın bir ucundan bankaların içi boşaltılmakta, kişisel hesaplar ele geçirilmekte, teknolojik bilgiler çalınmakta ya da yok edilmekte. Bütün siber saldırılara karşı gençlerimizi bilinçlendirmek ve güçlendirmek için bakanlığımı Gençlik GSB Yozgat Gençlik Merkezlerinde siber eğitimi vermektedir. Eğitim sonunda alınan sertifikanın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Bu eğitimin ilkini 30 gencimizle gerçekleştirdik.”

Yetkililerce eğitim hakkında yapılan bilgilendirmenin devamında, “Bilgi güçtür, anlayışı ile özbilgi tabanlı ekonominin geçerli olduğu günümüz dünyasında; bilginin doğru ve istenilen şekilde üretilmesi, kullanılması ve paylaşılması yadsınamaz bir gereksinim halini almıştır. Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde; bilgi ve bilgi varlıklarının etkin kullanılması ve bilgi varlıklarının kazara veya kasıtlı tehditlere yönelik korunması olarak tarif edebileceğimiz bilgi güvenliği, konumu ve sahası ne olursa olsun herkes için öğrenilmesi ve kavranılması gereken başlı başına bir disiplindir. Bu eğitim, bilgi güvenliği disiplinini tanıtmakta ve temel kapsam ve derinlikte bu disiplinin kavranmasını sağlamaktadır. Siber güvenliğin daha geniş kitleler tarafından farkına varıldığı bir dönemde bu eğitim ayrıca siber güvenliği içine alan bilgi güvenliği disiplinini tanıtarak, siber güvenliğini öğrenmek veya bu sahada çalışmak isteyen kişiler açısından da gerekli, değerli ve kullanılabilir bir temel sunmaktadır” denildi. Melike Aslı Arslan