Gençlerin her zaman yanında olan ve onların kendilerini geliştirmesi için imkanlar sağlamaya çalışan SORGED, şimdi de hem sağlık için hem de doğa için faydalı olan bisiklet etkinliği düzenliyor.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 11 Temmuz Salı günü yapılacak olan “Çevre İçin Pedal Çevir” etkinliği hakkında konuşarak bilgiler verdi.

“FAYDALARI OLDUKÇA FAZLA”

Bisiklet sürmenin sağlık için de iyi bir egzersiz aracı olduğunu vurgulayan Başkan Uğuz, “Seyahat şeklimizi değiştirmek, çevreyi korumaya yardımcı olmada şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynayabilir. Bisiklet kullanmanın faydaları oldukça fazladır. Bunlar sağlık ve çevre olmak üzere, kişisel, ekonomik, sosyal ve daha da çok alanı içerebilir. Bisiklet sürmek iyi bir egzersiz şeklidir. Aynı zamanda basit, çevre dostu bir ulaşım seçeneğidir. Bisiklet, sağlık için de iyi bir egzersiz aracıdır. Üstelik çevre kirliliği de yaratmıyor. Bisiklet sürmenin faydaları bu kadar çokken daha ne bekliyorsun” dedi.

“30 KATILIMCI İLE SINIRLI”

Etkinlik saatleri hakkında bilgi vererek açıklamasına devam eden Uğuz, “Seni de 11 Temmuz Salı günü ‘Çevre İçin Pedal Çevir’ etkinliğine bekliyoruz. Program: 15.00-16.00: Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi, 16.00-17.00: ‘Çevre için Pedal Çevir’ Bisiklet Turu, 17.00-17.30: Çevre Temizliği, 17.30-18.00: İkramlar & Kapanış. Etkinlik ücretsiz olup, dijital katılım belgesi verilecektir. Katılımcılara bisiklet verilecektir. Etkinlik Yozgat merkezde düzenlenecektir. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Kontenjan 30 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan