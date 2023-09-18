SORGED tarafından gençlere Yozgat’ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenlenecek ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü yapılacak.

Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtacak olan SORGED tarafından kültür gezisi ve Çamlığı Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR GEZİSİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yapılacak etkinlik hakkında SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, açıklama yaptı.

Yozgat’ın alternatif bir turizm merkezi olduğunu aktaran Başkan Uğuz, Yozgat ve ilçelerin kendisine özgün güzelliklerinin bulunduğunu söyledi.

“ÇOĞU GENÇ YOZGAT’I BİLMİYOR”

Çoğu gencin Yozgat’ın var olan tarihi yerlerini bilmediğini ve kültürünü tanımadığını belirten Başkan Uğuz, Yozgat'ta yaşayıp hâlâ Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na, Hayri İnal Konağı’na, Sarıkaya Roma Hamamı’na gitmemiş birçok gencin olduğunu kaydetti.

“YOZGATLI GENÇLERE TANITMAK GEREKİYOR”

“Çamlığın, tarihi camilerimiz, konaklarımız, Roma Hamamı, Kerkenes Harabeleri, Hititlerin heykel atölyesi, Kazankaya kanyonu gibi daha birçok güzelliklerimiz var” diyerek açıklamasına devam eden Başkan Uğuz, önce Yozgat'ın güzelliklerini Yozgatlı gençlere tanıtmak gerektiğinin altını çizdi.

GEZİ ÇAPANOĞLU CAMİ İLE BAŞLIYOR MİLLİ PARKTA’Kİ YÜRÜYÜŞ İLE SON BULUYOR

Yozgat Kültür Gezisinin Çapanoğlu Cami ile başlayacağını bildiren Uğuz, gezinin Hayri İnal Konağı, Yozgat Müzesi, Nohutlu Tepesi, Spor Vadisi’nin ile devam edeceğini ifade etti.

Gezinin, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılacağını duyuran Uğuz, gezinin Çamlığı Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü ile son bulacağını dile getirdi.

GENÇLERE ÜCRETSİZ SERVİS İMKÂNI

Açıklamasına devam eden Uğuz, “Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Yozgat Kültür Gezisi ve Doğa Yürüyüşüne katılmak için başvuru formunu doldurun” dedi. (Melike Aslı Arslan)