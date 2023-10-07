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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatma sözü verdi. 1 yıl boyunca geçerli olacak Genç Kart, gençlere müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanma imkanı sunacak. İşte, Genç Kart hakkında detaylar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında gençlere yönelik yapılacak destekleri açıkladı. Üniversiteli gençlere teknolojik cihaz desteği sağlanacak olan bu desteklerin yanı sıra Genç Kart uygulaması da gençler arasında heyecanla bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN GENÇ KART AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında gençlere yönelik önemli bir müjdeyi paylaştı. Erdoğan, "Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu kart ile tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlere sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

GENÇ KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanma imkanı sunacak Genç Kart'ın başvuru ayrıntıları henüz netlik kazanmadı. İlgili bakanlıkların çalışmalarının tamamlanmasının ardından başvuru süreçleri ve şartları duyurulacaktır.

GENÇ KART NEDİR?

Genç Kart, Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşına giren gençlere sunulan bir karttır. Bu kart, gençlere kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimi kolaylaştırmak, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir. Genç Kart, 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde verilmektedir ve başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilir.

GENÇ KART'IN FAYDALARI NELERDİR?

Genç Kart, gençlere çeşitli avantajlar sunmaktadır:

Kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimi kolaylaştırır.

Gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunur.

Gençlere maddi destek sağlar.

Genç Kart, Türkiye genelinde birçok kültürel ve sanatsal etkinlikte geçerlidir ve bu etkinlikleri Genç Kart'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Başvuru süreçleri ve diğer ayrıntılar ilgili bakanlıklar tarafından duyurulacaktır. Gençler, bu kart sayesinde kültürel ve sanatsal dünyanın tadını çıkarabilecekler.