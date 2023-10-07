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Her yıl binlerce öğrencinin merakla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı ve kazanan öğrenciler, bursluluk ücretinin ne zaman yatırılacağını ve nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladılar.

Bu yıl ek kontenjanlarla birlikte 100 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak. Depremzede öğrencilere özel kontenjanlar ayrıldı ve sınav sonuçlarına göre burs kazanan adaylar, burs ücretlerinin yatırılacağı tarihi merak ediyorlar. İşte, bursluluk ücreti hakkında bilinmesi gerekenler:

BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2023 yılında Eylül ayında düzenlenen İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar yapılacak. İlk kez burs alacak olan öğrenciler için bursluluk sınavını kazanıp okula kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödemeler başlayacak. Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır.

BURS ÖDEMELERİ HANGİ KANALLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Burs ödemeleri şehirlere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Normal şartlarda ödemeler her ayın 25'ine kadar yapılıyor. Öğrenciler, burs veya harçlık ödemesinin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

BURSLULUK ÜCRETİ NASIL SORGULANIR?

Yozgatlı öğrencileri de ilgilendiren bursluluk ücretinin nasıl sorgulanacağını merak edenler için ise detayları derledik.

Burs veya harçlık ödemelerinin yatıp yatmadığını sorgulamak için e-Devlet'i kullanabilirsiniz. İşte sorgulama adımları:

e-Devlet'e giriş yapın.

Ana ekranda bulunan arama çubuğuna "PTT/PTT Ödeme/PTT Ödeme Sorgulama" kelimelerinden birini yazın ve ilgili seçeneğe tıklayın.

Ekranda görünen "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

Ödeme bilgilerinizin yer aldığı bir ekran görünecektir. Ödemenizin durumunu bu ekranda kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, PTT'nin resmi internet sitesi olan https://www.ptt.gov.tr adresini ziyaret ederek canlı destek sekmesinden bilgilerinizi girerek ödemenizi sorgulayabilirsiniz.