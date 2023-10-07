Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'nin 81 ilinde yürürlüğe konulan yeni düzenlemeye göre, zincir marketler önemli bir değişikliğe gitmek zorunda kalacaklar. Zincir marketler bundan böyle belirli ürünleri raflarında bulunduramayacaklar. Bu adım, küçük esnafın korunması amacıyla atılmış bir adım olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, küçük işletmeleri desteklemek ve korumak amacıyla belirli ürünlerin satışında sınırlamalar getirmek zorunda kalacaklar. Bu kapsamda, küçük ölçekli zincir marketler artık sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi belirli ürünleri satamayacaklar.

Zincir marketler ve alışveriş merkezleri ile ilgili olarak, TESK ve ilgili meslek kuruluşları temsilcileri, bu işletmelerin küçük işletmelerle rekabet edemediklerini vurguladılar. Bu nedenle, belirli ürünlerin satışının sınırlanması talebinde bulundular. Ayrıca, alışveriş merkezlerinin belirli saatlerde açılması ve aralarına mesafe konulması gibi öneriler de dile getirildi.

Yeni yasa teklifi, zincir marketlerin faaliyet gösterdiği alanlara bağlı olarak hangi ürünleri satabileceklerini ve hangilerini sınırlayacaklarını belirleyecek. 5 bin metrekare ve daha büyük alanlara sahip olan marketler için herhangi bir sınırlama getirilmeyecekken, 400 metrekare altı alanlara sahip zincir marketler, ürün satışında belirli bir liste oluşturmak zorunda kalacaklar. Örneğin, 1000 metrekarelik bir market beyaz eşya ve telefon gibi ürünleri satamayacakken, 2000 metrekarelik bir market mobilya ve sigara gibi ürünlerin satışını yapamayacak.

400 metrekare veya daha küçük alanlara sahip zincir marketler ise beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları gibi ürünleri artık satamayacaklar. Bu tür marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünleri satışa sunabilecekler. Ekmek satışıyla ilgili herhangi bir sınırlama ise düşünülmediği bildirildi. (Haber Merkezi)