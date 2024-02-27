Başkan Adayı Taştan, gençlerin eğitim sonrası iş bulma konusundaki endişelerine çözüm getirmeyi amaçladığını belirtti.

Taştın, “Yozgat'ta sosyal ve kültürel hayattan mahrum kalmadan, istedikleri yaşamı sürdürebilmeleri için gerekli adımlar atacağız” dedi.

Yozgat'taki genç işsizliğiyle mücadele ve sosyal hayatın canlandırılması konusunda net planları olduğunu belirten Taştan, "Gençlerimizin okul sonrası 'ne yapacağım' endişesine son vereceğiz. Sosyal ve kültürel faaliyetler, spor alanları ve 24 saat açık mekanlarla gençlerimize dinamik bir Yozgat sunacağız. Aynı zamanda mesleki eğitim kurslarıyla gençlerimize iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.

Hedeflerinin, iş istihdamını artırarak Yozgat'ta işsiz kimsenin kalmamasını sağlamak ve şehri göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezi haline getirme olduğunu belirten Taştan, “İnşaat mühendisi olarak bu projelerin taslaklarını hazırladığını ve ekip arkadaşlarıyla birlikte gençlerin beklentileri ve problemleri üzerinde çalışıyoruz. Yozgat için çok güzel planlarımız var. Sizlerin desteğiyle birlikte şehrimizde birçok şeyi değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.