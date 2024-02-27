Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları 2023-2024 yılı Genç İstihdamı teması kapsamında Bozok Teknopark, Sorgun İŞGEM işbirliği ile yürüttüğü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği işbirliği ile yürütülen Genç Fikirler Fabrikası yarışmasının final programı düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Orta Anadolu kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Daire Müdürleri, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program öncesinde protokol tarafından Genç Fikirler Fabrikası yarışmasında finale kalan projelerin prototip sergisi gezildi.

Programın açılış konuşmasını ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin yaptı. Şahin, Genç Fikirler Fabrikası yarışmasının amacı ve kapsamı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise göreve başladıkları günden itibaren Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat’ta yeni araştırma modelleri ve üretime yönelik kalkınma palanları çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasında, Yozgat çevresinde yöre yöre ürün özelinde hedefe yönelik projeleri planladıklarını ve gerekli yerel dinamikleri harekete geçirerek bu projeleri gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bugün gurur kaynağı gençlerin fikirlerini ürüne dönüştürdüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Yozgat’ta üniversitenin lokomotifi olduğu araştırma modelinin geliştirilmesinde ve kalkınma planlarında gençlerin yürütücülüğünde yeni projelerin yer alacağı bir sürece evriliyoruz. Projeye katılma cesareti gösteren genç bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak gençlerin proje ve girişimcilik noktasında destekçisi olacağız. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyetin Yüzüncü yılında bir yüzyıla daha ümitle, cesaretle, gençlerimizin yüreği aklı ile yol almaya ve yol yürümeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Vali Özkan konuşmasında, “Yozgat’ta siz değerli gençleri gördükçe vatan diye çarpan yürekleri gördükçe ve bu gençlerin önlerinden yürüyen Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerini gördükçe ve bunlara destek olan idarecilerimizi gördükçe her geçen gün daha da ümitleniyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri olarak sizler çok şanslısınız. İnançlı, dirayetli ve gençlerin önünde yürüyen bir Rektörünüz var. Bunun yanı sıra yerelde de bizlerle yürüyen ve bizlere her türlü desteği veren yerel idarecilerimizle başarmamız ve başaramamamız mümkün değil. Bu yolda sizlerin yüreklerin, dinamizminize, fikirlerinize ihtiyacımız var. Fikirleriyle, projeleriyle katkı sağlayan gençlerin sayısını çoğaltırsak bu milletin, Anadolu’nun karşısında hiçbir güç duramayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Nuri Murat Avcı’nın moderatörlüğünde panelist Esra Özden, Prof. Dr. Mehmet Botsalı ve Serra Ulusoy tarafından “Start-up’lar için Fon” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde startup fon nedir? ve startup fonlama nasıl yapılır? soruları cevaplandırıldı.

Toplamda 35 projenin değerlendirildiği yarışmada finale kalan 5 proje ödüllendirildi. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.