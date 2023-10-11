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Gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Aydoğmuş, Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel ve Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Ali Polat ile birlikte göreve yeni atanan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından genel bir değerlendirmede bulunan başkan Aydoğmuş, "Hiçbir siyasi ayrım yapmadan meselemiz Yozgat'tır, Yozgat'ın sosyoekonomik açıdan gelişmesi büyümesi ve halkımızın hak ettiği değere kavuşmasıdır. Bu bağlamda iktidarı muhalefetiyle bir ve bütün olmalıyız, Yozgat için çalışmalıyız, Yozgat için var olmalıyız. Siyasi mücadelemiz bireysel değil Yozgat içindir, Yozgat'ın geleceği içindir. Sayın başkanımızın Yozgat siyasetine değer katacağına inanıyorum. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyor, tebrik ediyorum" dedi.