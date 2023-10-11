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Ekim ayının başlaması ile birlikte Yozgat’ta soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Güneşin azalması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. Özellikle sabah ve akşamları havaların serinlemesi dolayısıyla vatandaşlar, kış hazırlıklarına başladı. Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle, hava sıcaklıkları düştükçe piyasadaki yerini almaya devam diyor.

Yozgat’ta sobacı esnafı havaların soğumasının ardından sobaları satışa çıkarırken, kırsal kesimde kullanılacak sobada baca temizliği hakkında vatandaşları uyardı.



Kış aylarına girilmesiyle beraber ısınma için kullanılan sobalar esnaf tarafından satışa çıkarılmaya başlandı. Kovalı soba, sac şeytan soba, odun sobası, döküm kuzine gibi çeşitli modellerdeki sobalar vatandaşların ilgisini bekliyor. Soba satıcısı esnafı, kış döneminin gelmesiyle beraber özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşların sobalara rağbet gösterdiğini ifade etti. Kent merkezinde neredeyse her evde bulunan doğal gaz nedeniyle sobalara ihtiyaç kalmadığını dile getiren sobacı esnafı, soba yakarken bacanın önemli rol oynadığını da belirtti.

“DOĞALGAZ ARTTI, SOBAYA TALEP AZALDI"

Şimdilerde çoğunlukla kırsal kesimdeki vatandaşların sobayı tercih ettiğini dile getiren Sarı, “Yıllardır sobacılık işiyle uğraşıyoruz. Fakat şimdilerde doğalgaz arttı, sobaya talep azaldı. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 90’ının evinde doğalgaz var geriye kalan yüzde 10’lık dilimde soba ile ısınmayı tercih ediyor. Bu yüzden genellikle müşterilerimiz merkezden çok olmuyor genelde kırsal kesimlerden müşterilerimiz oluyor. Bir sobanın fiyatı yaklaşık bin 250 liradan başlıyor” ifadelerini kullandı

EN ÖNEMLİ FAKTÖR BACA

Uzun yıllardır Yozgat’ta hırdavat işi ile uğraşan Samet Hırdavat sahibi Hasan Sarı, kırsal kesimde sobaların vatandaşlar için bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Sobanın yakılmasında bacanın temiz olması gerektiğine vurgu yapan Sarı, “Kış sezonunda kırsal bölgelerdeki vatandaşların soba kullanımı artıyor. Şehir içinde neredeyse her mahallede evler doğal gazlı halde. Soba satışlarımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara yönelik için. Sobalar kırsal kesimlerde ihtiyaç olarak kullanılıyor. Sobayı kullanırken gece yatarken kesinlikle kömür atmamaları gerekiyor. Sobada en önemli faktör bacadır. Gündüz yakılan sobada zehirlenme tehlikesi olmaz. Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Baca bakımı önemlidir. Sobaların fiyatları bin 250 liradan başlıyor. Kış döneminde satışlardan yine de umutluyuz” dedi. (Alpaslan Demir)