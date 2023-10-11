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Parti binasında Partililerle bir araya gelen CHP’li Özel, Yozgat’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Özelin Yozgat ziyaretine Parti Meclisi üyesi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Parti meclis üyesi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Isparta Milletvekili Yalın Halıcı katıldı.

Ziyarette bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Genel Başkanı adayımızı Özgür Özel’in İlk ziyaretine Yozgat'tan başlaması Yozgat için çok anlamlı. Biz de bu anlamda ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adına tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kongremiz inşallah bir tören havasında olacak. Bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ziyarete katılım sağlayan Başta Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür olmak üzere Parti Meclisi üyesi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a, Parti meclis üyesi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’a, Isparta Milletvekili Yalın Halıcı’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR ONUR DUYDUM”

Yozgat'ta olmaktan ilk adımı Yozgat'ta atmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirten CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel yaptığı açıklamada, “Bundan sonra baktığınızda yanımızda yeni yüzler göreceksiniz, genç yüzler göreceksiniz, daha çok kadın göreceksiniz. Bizim yönetim kadrolarına, kadrolarımıza baktığınızda örgütümüzün kendini görebildiğini göreceksiniz. Birinci gün kurultay tamamlanacak. Eğer bu onurlu göreve, delegelerimiz bizleri layık görürlerse birinci günün akşamında Cumhuriyet Halk Partisi terk ettiği bir geleneği tekrarlayacak. 81 il başkanını genel başkan davet edecek. Ertesi gün oluşacak parti meclisiyle ilgili görüşlerini, önerilerini, düşüncelerini alacak. Ve örgütümüz baktığında o listelerde kendisini görecek. Büyük şehirlerin il başkanlarının ya da Partideki diğer siyaset odaklarının elbette ki önemleri büyüktür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütün iradesinin üzerinde bir iradeyi hiçbir zaman örgüt iradesinin üzerine herhangi bir iradeyi taşımayacağımızı ifade etmek isterim. Günü gelecek bugün tarih olacak. Birçok geçmiş gün her birimizin kişisel tarihinde gelecek, geçecek. Belki bundan 6 gün sonra yaptığımız ziyareti oraya da gitmiştik diye hatırlayacağız. Ama Yozgat ziyaretini ilk Yozgat'a gitmiştik diye hatırlayacağız. Bizi tarih yazar mı bilmiyoruz. Ama bu parti bana bugüne kadar verebileceği çok önemli gururları yaşattı. Bundan sonra genel başkanlıkla ilgili bir onuru, bir onurlu görevi üstlenecek olursak bu bizim tarihimizde de unutulmaz bir sabah ve başlangıç olarak hayata geçmiş olacak” dedi.

“BABA EVİNİN SAHİBİ CUMHURİYET HALK PARTİSİDİR”

Yozgat ziyaretinde kendisini baba evinde hissettiğini belirten Özel, “İçinde bulunduğumuz büyük ekonomik krizde, unutulanlar, emeklilerimiz, emekçilerimiz, işsiz ümitsiz gençlerimiz, çiftçilerimiz, esnaflarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında durması gereken kimsesizler. Çünkü bu baba evinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi bilhassa kimsesizlerin kimsesidir demişti. O nedenle hem burada biz bize Yozgat'taki babamızın sıcak evini hazır tutan kapısını açık tutan Abdullah Yaşar’a, ilçe başkanımıza, Merkez İlçe Başkanımıza, tüm ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza teşekkür ediyoruz. Hem de Yozgat'tan bütün Türkiye'ye bu baba evinin kapılarını açmaya ve bu baba evini bundan sonraki süreçte çok daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının geleceği üye olacağı bir çekim merkezi haline getirmek için çıktığımız yoldan yolculuktan haberdar etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)