Akdağmadeni Belediyesi, 8-14 yaş futbol severler için Yaz Futbol Okulu açıyor. Ücretsiz olarak eğitim verilecek olan Yaz Futbol Okulunun kayıtları bugün başlayacak olup 21 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Sağlıklı, eğitimli ve başarılı bir gençlik yetiştirmek adına adımlar attıklarının altını çizen Belediye Başkanı Nezih Yalçın “Ücretsiz olarak vereceğimiz yaz futbol okulu kayıtları Belediye Hizmet Binasında alınacaktır. Şartları tutan tüm gençlerimizi yaz futbol okulumuza bekliyoruz. Sağlıklı bir gelecek için sporu vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Gözümüzün aydınlığı gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 8-14 yaş arası geleceğin yıldız adaylarını futbol okulumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi