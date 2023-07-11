Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alımı ile ilgili Yozgatlı çiftçiler de serzenişte bulunmuş bunun üzerine AK Parti Yozgat Milletvekilli Abdulkadir Akgül harekete geçip TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile görüşmüştü. İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da, TMO tarafından yapılan alımlarda kota uygulanması ve randevuda yaşanılan sorunları üzerine çitçilerle görüşmüştü. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kırklareli’ne giderek çiftçilerin telaşa kapılması gerektiğini ve hububat alımlarının devam ettiğini söyledi.

"HUBUBAT ALIMLARIMIZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yozgat’a da geleceği söylenen Genel Müdür Güldal, Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret ederek, kurumun hububat alımı hakkında bilgi verdi. Güldal, Kırklareli’nde hububat hasadının başladığı günden itibaren üreticiler tarafından toplam 260 bin ton ürün için randevu alındığını söyledi. Güldal, Kırklareli merkez ve ilçelerinde TMO tarafından günlük ortalama 10 bin ton, hasat başından bugüne kadar ise toplamda 80 bin ton buğday ve arpa alımı yapıldığını dile getirdi. Güldal, halihazırda 4’ü lisanslı depo noktası, 6’sı TMO iş yeri olmak üzere toplam 10 farklı noktada hububat alımlarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

TMO Genel Müdürü Güldal ayrıca, Kırklareli’nde ilave kapalı depo ve toprak üstü açık yığın yerleri oluşturulmaya devam edildiğini, ilave 100 bin ton ürün için planlama yapıldığını, bu şekilde de randevu kapasitelerinde genişleme sağlanacağını ifade etti. Güldal, "Çiftçimiz telaşa kapılmasın. Kırklareli’nde randevu alamayan üretici bırakılmayacak. Üreticimizin TMO’ya arz edeceği son ürün gelene kadar alım yerlerimiz açık kalacak" dedi. İHA/Haber Merkezi