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Yoldaş, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Mahmut Yıldız ile birlikte her hafta farklı farklı okulları gezerek eksikleri ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

Üçler ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Müdür Yoldaş, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi alarak öğrenciler ile bir araya geldi.

8’inci sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Yoldaş, dersler ve gelecek planları üzerine sohbet etti.

Üçler ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Müdür Yoldaş, öğrencilerin sıcak karşılamasıyla daha da mutlu olduğunu ifade ederek,“ Geleceğimizin aydınlık yüzü çocuklarımızın en güzel şartlarda eğitim ve öğretim görmelerini önemsiyoruz. Okullarımızdaki eksiklikleri saptıyor, öğrencilerimizin istek ve taleplerine kulak veriyoruz. Sıcak sohbetleri ve hayalleri ile bizi gelecek adına umutlandıran öğrencilerimiz, en büyük motivasyon kaynağımız. Onları ve enerjilerini çok seviyoruz. Bu yüzden eğitime desteğimiz bitmeyecektir” dedi. (Haber Merkezi)