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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yasaklanmasına ve pek çok olumsuz etkisine rağmen, birçok çiftçi tarafından sıklıkla başvurulan bu yöntem, toprak verimliliğini ciddi şekilde etkiliyor.Anız yakmanın zararları toprak yapısından, canlılığına; çevresel dengelerden, trafik güvenliğine kadar uzanıyor. Yakılan anızlar sonucunda topraktaki faydalı canlılar ve organik madde yanarak yok oluyor, bitkilere yararlı besin maddelerinin azalması ile birlikte zaman içinde toprağın verimliliği düşüyor. Ayrıca, bu yangınlar orman alanlarına sıçrayabiliyor, enerji iletim hatlarına zarar verebiliyor, sis oluşumuna neden olarak trafik kazalarına yol açabiliyor ve çevredeki tarlalara, yerleşim birimlerine zarar verebiliyor.İlimizde anız yakılması 2023/2 sayılı Valilik Tebliği ile resmi olarak yasaklanmış durumda. Fakat ne yazık ki bu yasağa uymayan çiftçilerimiz bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2023/1 nolu Tebliği gereğince, anız yakma eylemini gerçekleştiren kişilere, yakılan her dekar başına 244,09 lira idari para cezası uygulanmaktadır.Anız yakma yasağının toprak verimliliğini koruma, çevresel ve ekonomik zararları önleme gibi önemli nedenlere dayandığı biliniyor. Bu sebeple tüm çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın bu konuda gösterilecek hassasiyet ve alınacak tedbirler konusunda bilinçli olmaları hem toprağımızın hem de ekonomimizin korunması adına büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)