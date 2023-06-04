Spor Toto Süper Lig’de sezoun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe’yi sahasında konuk etti.

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Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 Galatasaray kazandı. Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sergilediği performansla yıldızlaşırken, Fenerbahçe'de Luan Peres, 71'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı lacivertli takım mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Sarı-kırmızı ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 79'uncu dakikalarda Zaniolo ile 71'inci dakikada Icardi kaydetti.

Maçın ardından Nef Stadyumunda kutlamalar başladı. Duygucan YÜKSEL BALOĞLU