Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi kamuoyuna duyurması ile birlikte, bakanlıklarda devir teslim törenleri düzenlendi.

14 Mayıs Genel Seçimlerinde Şanlıurfa’da AK Parti’den Milletvekili seçilen Bekir Bozdağ göreviYılmaz Tunç'a devretti.

Görev teslim töreninde konuşanBekir Bozdağ, "Yaptıklarımız milletimizin şahitliğindedir. Arkama bakamdan gidebileceğim kardeşime görevi devrediyorum. Adalet Komisyonu’nda verdiği hizmetlerde adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandır. Önümüzdeki politikaları etkin bir şekilde uygulayacaktır. Bizden aldığı bayrağı ileriye taşıyacaktır" dedi.

Bakan Tunç, ise şunları kaydetti:“Bu bir nöbet değişimi. Yeni kabinemizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. 21 yılda bu yana yönetim anlayışımızda adalet vardı. Demokrasimizin güçlenmesi adına güçlü adımlara imza attık. Sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık. Çok önemli mevzuat değişikliklerini hayata geçirdik. 28. dönemde yeni, demokratik bir anayasa için uzlaşmanın sağlanması dileğimizdir.Adalet Bakanlığıgibi görevi devralmaktan onur duyuyorum. Hizmetleri kesintisiz sürdürmenin hedefinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Milletimize verdiğimiz sözler var, hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız.” Haber Merkezi