Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahıslara yönelik Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 'kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan toplam 31 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı. Yine ekiplerce düzenlenen operasyonda Kayseri, Kırşehir, Antalya, Adana, Konya, Kahramanmaraş, Erzincan, İstanbul, Isparta, Niğde, Mersin, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Bolu, Balıkesir, Samsun, Sivas, Tokat, Konya, Ankara, Eskişehir, İzmir'de 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanma', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 68 adet yakalama kararı ile birlikte toplam 12 bin 800 lira para cezası ve 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. İHA