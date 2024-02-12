Hükümet, milyonlarca emekli için refah payı ödemelerini hazırlarken, bu yılki bayram ikramiyelerini artırma çalışmalarına da başladı. Aralık enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon artışı yüzde 37.57 olarak açıklanmıştı. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı olarak uygulanırken, memurlar ve memur emeklileri için farklı bir tablo ortaya çıktı. Toplu sözleşme artışıyla birlikte memurların zam oranı yüzde 49.25'e ulaştı.

Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 11.68 puanlık refah payı ekleyerek zamları eşitledi ve tüm emeklilerin artış oranını yüzde 49.25'e çıkardı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, emekliler Temmuz'a kadar yüzde 49.25 oranındaki zamlı maaşlarını alırken, aylıkları 10 bin liranın altında olanlara ayrıca seyyanen ödeme yapılacak, böylece en düşük maaş 10 bin lira olarak ödenecek.

Emekliler, Temmuz ayında yılın ikinci artışını alacaklar. Ancak öncesinde Nisan ve Haziran aylarında da iki ayrı ikramiye almaları bekleniyor. Bu ikramiyeler, bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Emeklilerin bu yıl alacakları bayram ikramiyelerine yapılacak olan artışla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın müjdesiyle ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması, toplamda 10 bin lira ödenmesi gündemde...

SSK'lıların hesabına yatırılan farklar bugün Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırıldı. Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları, memurlar ve memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. Bir sonraki artış ise Temmuz ayında gerçekleşecek.

Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Bu artışa ek olarak refah payı verilmesi bekleniyor. Ancak Temmuz öncesinde emekliler, 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar.

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışmaları netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştur..." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkarılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere toplamda 9 bin lira ikramiye ödenmişti.

2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan eden Hükümet, bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor. İki formülün masada olduğu belirtiliyor ve en çok yakın olunan formül taban maaş ile eşitlenmesi.

SGK'dan alınan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye veriliyor. Ayrıca, vefat eden sigortalıların yakınlarına dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.

İkramiyeler, tüm emeklilere ve vefat eden emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Maaşın miktarı ne olursa olsun, dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere eşit şekilde ödeme yapılıyor.