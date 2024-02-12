Artık evlenen çiftler, 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine Aile ve Gençlik Bankası üzerinden başvurabilecekler. Özellikle deprem bölgelerindeki gençler için öncelik tanınacak olan bu destek, e-Devlet üzerinden kolayca erişilebilir hale getirildi.

E-Devlet Üzerinden Başvurular: Faizsiz krediye erişim artık e-Devlet üzerinden sağlanacak. Bu adım, başvuru sürecini daha kolay ve erişilebilir hale getirerek, evlilik desteğinden faydalanmak isteyenlerin işlerini kolaylaştıracak.

Detaylar Netleşti: Evlilik desteği kapsamında sunulan 150 bin lira tutarındaki kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Bu kredi için aylık ödeme miktarı ise 3 bin 125 TL olarak belirlendi. Detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte netleşti.

Aile ve Gençlik Fonu: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Aile ve Gençlik Fonu, gençlerin girişimciliğe yönelik projelerini destekleyecek ve aile kurmak isteyenlere faizsiz kredi imkanı sunacak. Fonun yönetim kurulu, ilgili bakanlıklardan yetkililerden oluşacak ve fonun mali verileri her 6 ayda bir kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'ın Değerlendirmesi: Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre, faizsiz kredi desteği öncelikle deprem bölgelerinde başlayacak ve daha sonra ülke geneline yayılacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtilirken, gelir ve yaş şartının henüz netleşmediği ifade edildi.

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla birlikte gençlere yönelik desteklerin artması bekleniyor. Faizsiz evlilik kredisi başvurularının e-Devlet üzerinden alınacak olması, genç çiftlere sağlanan kolaylıkların artmasını sağlayacak gibi görünüyor.