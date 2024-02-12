Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere 21 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak, "Hafta başında yağışla birlikte batı bölgelerde biraz azalacak olan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün yağmurun geleceğini belirterek öğlen saatlerini işaret etti. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Turuncu kodlu uyarı alan şehirler: Çanakkale, Balıkesir, Muğla

Sarı kodlu uyarı alan şehirler: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Parçalı ve az bulutlu olan İç Anadolu'da, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yozgat:

En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 14°C. Parçalı ve az bulutlu.

Ankara:

En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 16°C. Parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir:

En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 14°C. Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Konya:

En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 14°C. Parçalı ve az bulutlu.