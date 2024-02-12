Milyonları ilgilendiren önemli bir karara ilişkin sevindirici haber geldi. Türkiye'de emeklilik günü bekleyen vatandaşlar, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumundaki kişiler için umut verici bir gelişme yaşandı. SGK ve Bağkur üzerinden prim günü doldurmayı beklemeksizin emekli olabilme imkanı sunuluyor. Özellikle SSK sigortalıları için 4.500 prim günü, yani yaklaşık 12,5 yıl sürekli çalışma koşulu ile emeklilik fırsatı sunuluyor.

Bu düzenleme, uzun yıllar çalışma imkanı bulamayan veya erken emeklilik planları yapan bireyler için önemli bir avantaj sağlıyor. Kısmi emeklilik sistemi, emeklilik yaşına ulaşmanın yanı sıra belirli bir prim günü şartını da öne çıkarıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu sistem, gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan kişilere belirlenen yaşa ulaştıklarında emeklilik hakkı tanıyor ve böylece kişilerin emeklilik planlarını daha iyi yönetmelerine olanak sağlıyor.

Prim gün sayısı ve emeklilik yaşını dolduramayan bireyler için SGK, ödenen primleri işveren payı hariç toplu olarak geri alma imkanı sunuyor. Bu uygulama, emeklilik hakkı elde edemeyen bireylere finansal bir destek sağlarken geleceklerini daha güvence altına alma imkanı veriyor. Kısmi emeklilik sistemiyle emekli olan bireylerin alacakları emekli maaşı, SGK tarafından belirleniyor. İlk emekli maaşı miktarı genellikle en az 10.000 TL olup, bireyin ödediği primlere bağlı olarak artabiliyor. Hesaplanan maaş 10.000 TL'nin altında kalırsa, Hazine müdahalesiyle maaş tamamlanıyor.

SGK, 4.382 gün prim ödemiş olanlara sunduğu emeklilik formülü ile Türkiye'de emeklilik sürecini kolaylaştırıyor. 12,5 yıl sürekli çalışma şartıyla emeklilik imkanı, yaş şartları ve toplu prim iadesi gibi avantajlar, bireylerin emeklilik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına olanak sağlıyor.