Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Şubat 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.6948 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.6863 liradan, satış fiyatı ise 30.7034 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.1579 TL'den yapan euro şu anda 33.1483 TL alış ve 33.1676 TL satış fiyatına sahip.