Araba fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı ve sıfır ve ikinci el araçların fiyatları oldukça düştü. Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında gerileyen ikinci el otomobil fiyatları, 2024 yılının Ocak döneminde nominal bazda bir artış gösterdi. Ancak, enflasyona indirgenen reel fiyatlar hala düşük seyrini koruyor.

İkinci el ilan sitelerinden elde edilen verilere göre, Ocak ayında satılık otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %8,5 ve bir önceki aya göre %6 düşüş gösterdi. Diğer yandan, otomobil nominal fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre %50,9 arttı, ancak aralık ayına kıyasla bir değişiklik göstermedi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'e göre, 2024 yılında sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışları, ikinci el araçların fiyatlarına da yansıdı. Ancak, geçen yılın aksine, bu yılın başlarında ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2-3 arasında bir artış gözlemleniyor.

Ertemel'e göre, geçen yılın fiyatları olağan dışıydı ve bu yılın fiyatlarıyla karşılaştırıldığında sağlıklı bir karşılaştırma yapılamayabilir. Ancak, şu anda ikinci el pazarında talep düşük olduğu için, etiket fiyatlarındaki artışa rağmen alıcı bulabilen reel fiyatların sabit kaldığı görülüyor.

Genel olarak, otomobil fiyatlarında bir düşüş trendi gözlemleniyor. Aralık ve Ocak aylarında neredeyse sabit kalan ortalama otomobil fiyatları, yaklaşık 860.000 TL seviyesinde seyrediyor. Yaş ve kilometreye göre, genç ikinci el araçlar halen cazip bir fiyat sunuyor ve son bir aylık süreçte 2 veya 3 yaşına kadar olan ve 50.000 km'yi aşmayan araçlara olan talep canlılığını koruyor.

İlan sayılarında azalma olmasına rağmen, satış adetlerinde bir artış yaşanıyor. Ancak, ikinci elde reel fiyatlardaki düşüş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik hakim. Ancak, önümüzdeki dönemde ikinci el araçlara olan talebin artması bekleniyor, bu da fiyatları artırabilir.